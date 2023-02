Dans la nuit du dimanche à ce lundi 06 février, la Turquie et la Syrie ont été frappés par un séisme dévastateur d'une magnitude de 7.7. Le bilan humain est très lourd dans chacun des deux pays. Les chiffres annoncés font état de 1651 morts et plus de 11000 blessés. La communauté internationale se mobilise actuellement pour venir en aide à la Turquie et la Syrie. En Turquie, plusieurs infrastructures socio-éducatives et sanitaires n'ont pas résisté à la puissance du séisme.

Le président turc, Recep Tayip Erdogan, a annoncé un deuil national de 07 jours. C'est le sud-est du pays qui a été frappé de plein fouet par cette catastrophe naturelle. L'aide internationale est déjà enclenchée. Face à l'ampleur de la catastrophe, les secours turcs sont débordés et la coordination fait défaut. Elon Musk, le PDG de SpaceX, avait proposé d'activer ses satellites Starlink afin de fournir une connexion internet par satellite à la Turquie dans le but de fluidifier la communication entre les différentes équipes de secours. Cependant, les autorités turques ont pris la décision de décliner l'offre de l'homme le plus riche du monde.

La Turquie ne compte pas délivrer une licence d'exploitation à Starlink. D'après des sources concordantes, les autorités turques ont notifié que le pays dispose de diverses ressources de communication et des générateurs pour faire face à l'urgence. Elon Musk a déjà eu à proposer les services de Starlink à des pays. On peut citer l'Iran où les opposants au régime ont bénéficié de la connexion internet de Starlink, mais aussi l'Ukraine après le déclenchement de l'opération militaire russe.