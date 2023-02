Entre Israël et son allié américain, l’entente n’est plus si parfaite. En effet, l’ambassadeur américain en Israël, Tom Nides a ouvertement critiqué les réformes engagées par le gouvernement du premier-ministre israélien. Le diplomate américain a demandé aux autorités de ce pays de « freiner » la réforme engagée dans le secteur de la justice. « Nous disons au Premier ministre, comme je le dis à mes enfants, de freiner, de ralentir, d’essayer de trouver un consensus, d’essayer de rassembler les parties », a déclaré Tom Nides.

Le représentant diplomatique américain s’est également prononcé sur d’autres situations qui selon lui sont décevantes dans la politique actuelle des dirigeants israéliens. Il déplore notamment l’attention que Netanyahu accorde aux avertissements des économistes contre le projet de réforme judiciaire de son gouvernement. Le diplomate américain a également tiré à boulets rouges sur certains pays du golfe qui ne se sont pas insurgés contre les actions israéliennes.

La recrudescence des violences entre Israéliens et Palestiniens

Ce fut le moyen pour Tom Nides de mettre l’accent sur la recrudescence des violences entre Israéliens et Palestiniens. Pour lui, la dernière visite du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, sur le mont du Temple n’est pas de nature à arranger la situation. « La seule chose qui lie nos pays est le sens de la démocratie et l’importance des institutions démocratiques », a-t-il poursuivi. « Lorsque nous pensons que ses institutions démocratiques sont sous pression et sous tension, nous exprimons notre préoccupation. C’est ce que nous faisons actuellement », a-t-il ajouté.