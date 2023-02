La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a examiné ce jeudi 16 février 2023, un dossier relatif à l'établissement de visa pour la France où plusieurs millions de francs CFA ont été escroqués. Cinq ans de prison ont été requis contre un Français et deux Béninois. ‹‹ Trafic passif d'influence, complicité d'escroquerie, et complicité d'escroquerie via internet ››. Ce sont les faits reprochés à quatre personnes dont un agent de la police républicaine et un homme de nationalité française.

Les mis en causes placés en détention provisoire depuis le vendredi 22 juillet 2022 ont été à la barre à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) jeudi dernier dans une affaire où plusieurs béninois ont été grugés en voulant obtenir un visa pour la France. Les plaignants sont au nombre de six. Ils réclament une somme de six millions de francs CFA au Français et ses coaccusés. En effet, se faisant passer pour un agent du consulat de la France, le Français aurait créé une entreprise avec ses complices en vue de tromper les populations.

Dans sa réquisition, le Ministère public a demandé la relaxe au bénéfice du doute pour le policier. Cinq ans de prison dont deux fermes et une amende de 500.000 francs cfa ont été requis contre le Français et les deux autres accusés. Cependant, l'avocat du Français a demandé la relaxe pure et simple de son client car, ce dernier ne se retrouve pas dans les faits à lui reprochés. À en croire l'avocat, les autres accusés se seraient servis de l'image du Français à son insu. Le délibéré de ce dossier est attendu le 23 mars 2023.