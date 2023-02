Un fait improbable s'est récemment déroulé dans la commune de Lannion, située dans le département des Côtes-d'Armor. En effet, un jeune militaire de 21 ans a été arrêté par les forces de police pour trafic de drogue. Ces dernières semaines, les différents corps militaires et paramilitaires sont ébranlés par des affaires qui sortent de l'ordinaire. En janvier dernier, un policier avait été interpellé pour avoir couru tout nu dans la rue. Le policier, un jeune fonctionnaire également, avait déclaré avoir consommé des champignons hallucinogènes pendant la soirée du nouvel an. Le militaire n'a opposé aucune résistance à son arrestation.

C'est au cours d'une opération de contrôle de police à l'entrée de Lannion que le militaire fut pris la main dans le sac. Le soldat a eu la présence d'esprit d'informer immédiatement les policiers d'être en possession de 100 grammes de cannabis. Il était alors au volant et sous l'effet des stupéfiants, notamment de la cocaïne et des opiacés. Le jeune homme originaire de Plœmeur sera par la suite placé en garde à vue. Au cours de son interrogatoire, il dira aux policiers qu’il occupe fréquemment ses permissions en se livrant au trafic de drogue, et ce, depuis le mois de janvier.

Les réseaux sociaux constituent la principale plateforme de mise en contact entre le militaire et ses clients. Après avoir passé au peigne fin le véhicule du soldat, les enquêteurs ont retrouvé en tout 100 grammes de résine de cannabis, deux grammes de kétamine et près de 1 600 euros en espèces. Présenté devant le juge, le jeune militaire a été condamné à dix-huit mois de prison dont douze avec sursis et six mois équipé d’un bracelet électronique.