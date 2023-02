Le nouveau sélectionneur national des Guépards du Bénin, Gernot Rohr a officiellement signé ce vendredi 24 février 2023 à Paris en France son contrat . Il a paraphé son contrat en présence du ministre des Sports, Oswald Homéky, du président de la Fédération béninoise de football (Fbf), Mathurin de Chacus et de l’un des vice-présidents de la Fbf, Pédro Ayéma. Avec cette signature de contrat, il n'y a plus donc de doute sur le successeur de Michel Dussuyer à la tête de l'encadrement technique , ceci à quelques jours de la nouvelle entrée en compétition des Guépards du Bénin pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) Côte d’Ivoire 2023.

Dès l'arrivée à Cotonou du technicien Franco-allemand, ce dernier va animer une conférence de presse au cours de laquelle, il va lever un coin de voile sur le contenu de son contrat avec le Bénin. Aussi, le nouvel entraîneur du Bénin a un gros challenge à relever notamment qualifier les Guépards du Bénin pour la prochaine Can qui aura lieu en Côte d'Ivoire. Il faut signaler qu'après deux journées disputées dans les éliminatoires de la Can Côte d'Ivoire 2023, le Bénin totalise 0 point et occupe la dernière place. Les Béninois ont perdu, pour leurs deux sorties dans ces éliminatoires, contre les Lions de la Téranga du Sénégal ( 3-1) à Dakar et les Mambas du Mozambique ( 1-0) au stade de l'amitié Général "Mathieu Kérékou" de Kouhounou.

Rappelons que Gernot Rohr est né le 28 juin 1953 à Mannheim en Allemagne. Il est un footballeur allemand reconverti en entraîneur. Le technicien Franco- français a joué dans les championnats français et allemand et a fait ses débuts dans le monde professionnel avec le Bayern de Munich en 1972. Chez les Bavarois, il avait comme coéquipiers Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Gerd Müller, Uli Hoeneß ou encore Paul Breitner. Il a remporté deux championnats d’Allemagne et la Coupe des clubs champions européens en 1974. Il a quitté après le Bayern de Munich et a porté successivement les couleurs de SV Waldhof Mannheim et de Kickers Offenbach.



En 1977, il a déposé ses valises en France à Bordeaux. Aux côtés de joueurs comme Alain Giresse, Bernard Lacombe, Marius Trésor, Jean Tigana ou encore Patrick Battiston, Gernot Rohr a gagné trois championnats de France et deux coupes de France avec les Girondins. Après plus de 350 matchs joués, il quitte Bordeaux en 1989. Ciomme entraîneur , il a obtenu en février 2010, son premier poste à la tête d’une équipe nationale. Il avait succédé à Alain Giresse au Gabon et a conduit les Panthères en quarts de finale de la CAN 2012. Le 5 septembre 2012, il est nommé sélectionneur du Ména du Niger et démissionne en octobre 2014. Gernot Rohr devient sélectionneur des Etalons du Burkina Faso le 24 février 2015 et dépose le tablier en décembre 2015. Il rejoint ensuite le Nigéria qu’il qualifie pour la Coupe du Monde 2018 mais il n’arrive pas à franchir le premier tour.