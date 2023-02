En Israël, les alliés traditionnels de ce pays semblent de plus en plus en désaccord avec la politique des autorités en place. Il y a quelques jours, l'ambassadeur américain en Israël, Tom Nides, a ouvertement critiqué les réformes engagées par le gouvernement du Premier ministre israélien. Le diplomate américain avait demandé aux autorités de freiner la réforme engagée dans le secteur de la justice. Aujourd'hui, c'est le chef de l'ONU, António Guterres, qui a critiqué une autre politique du gouvernement de Netanyahou, à savoir la colonisation des territoires palestiniens.

Le secrétaire général des Nations unies a exigé l'arrêt de la colonisation israélienne illégale dans les territoires occupés palestiniens. Selon António Guterres, chaque nouvelle colonie est un obstacle de plus sur la route de la paix. Il a souligné que toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et doit cesser. Toutefois, le secrétaire général des Nations unies a également souligné que la violence ne pouvait pas être justifiée et que le terrorisme devait être rejeté par tous.

La situation dans les territoires palestiniens occupés était déjà la plus inflammable depuis des années, avec des tensions au plus haut. Dans un contexte de processus de paix israélo-palestinien bloqué, António Guterres a averti que le territoire palestinien était au bord d'une éruption massive à cause des politiques et pratiques, en particulier de ce gouvernement israélien au pouvoir depuis décembre.

Il est important de souligner que l'ONU, tout comme les instances internationales, est pour une solution à deux États dans la région. Cependant, les récentes déclarations de l'ambassadeur américain en Israël et du chef de l'ONU montrent que les alliés traditionnels d'Israël sont préoccupés par les politiques menées par le gouvernement israélien actuel. Les réformes engagées dans le secteur de la justice et la colonisation illégale des territoires palestiniens ne contribuent pas à la paix et doivent être revues selon les alliés de Jérusalem.