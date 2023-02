La récente dispute entre Koffi Olomidé et sa fille, Didistone, a suscité un débat en ligne et une vague de réactions de la part des internautes. La jeune femme a exprimé sa colère envers son père sur les réseaux sociaux, accusant celui-ci de manque de respect envers sa mère et de ne pas prendre soin de sa famille. Elle a également dénoncé les fausses rumeurs et les commentaires négatifs en ligne concernant sa famille. Dans une vidéo publiée sur la toile, Koffi Olomide a demandé à ses fans de ne pas s'en prendre à sa fille et de ne pas la traiter avec violence ni méchanceté. Il a affirmé que Didistone était sa fille et que leur lien familial était indissociable, quelle que soit la situation.

«Pas de violence ni méchanceté sur ma fille(…) Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les péripéties, quel que soit le contexte, ne parlez pas mal à Didistone, ne l'agressez pas, ne lui parlez pas avec violence ni méchanceté. Didi c'est ma fille, Didi c'est mon sang» a lâché la mégastar congolaise. Il est clair que la situation entre Koffi Olomidé et une partie de sa famille est complexe, et qu'il y a des émotions et des sentiments en jeu. Didistone a exprimé sa colère envers son père, qui semble être en désaccord avec elle sur certaines questions familiales. Les réactions en ligne ont été mitigées, certains soutenant la jeune femme, tandis que d'autres l'accusent de ne pas respecter la culture africaine en s'en prenant à son père.

Cependant certains internautes rappellent, il est important de garder à l'esprit que la situation familiale de Koffi Olomidé et de sa fille est privée, et que seuls eux savent réellement ce qui se passe. Ces derniers appellent ne pas propager de fausses rumeurs et à ne pas insulter les membres de la famille en ligne. En fin de compte, la situation entre Koffi Olomidé et sa fille met en lumière les défis auxquels sont confrontées les grandes familles, où des désaccords et des différences d'opinions peuvent causer des tensions.