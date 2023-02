Plusieurs années après l’apparition de la pandémie relative au coronavirus, l’origine de ce virus qui a marqué le monde fait débat. En effet, selon certaines sources qui ont été évoquées par des médias américains, des éléments de preuves auraient confirmé la thèse selon laquelle l’apparition du virus serait lié à un accident de laboratoire en Chine. À en croire des précisions qu’apportent les médias tels que le Wall Street Journal, le New York Times et CNN, l’information est rendue publique «avec un faible niveau de confiance» par le ministère américain de l'Énergie qui est à la tête des laboratoires de biologie.

Différentes thèses

Différentes thèses ont été évoquées par d’autres agences. Alors que certaines insistent sur la transmission naturelle du virus, d’autres n’arrivent pour le moment pas à se prononcer. Sur la chaîne de télévision américaine CNN, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan a tenu à faire savoir que «pour l'instant, aucune réponse définitive de la communauté du renseignement n'a émergé sur la question». Cette nouvelle polémique fait suite à la promesse qui avait été faite par le responsable de l’organisme onusien en charge des questions sanitaires dans le monde.

Il avait pris l’engagement d’apporter des réponses à cette question dans un contexte où l’organisation est accusée d’avoir abandonné les enquêtes dans le but de situer les responsabilités. Notons qu’à plusieurs reprises, la Chine a rejeté la thèse relative à la fuite du virus d’un laboratoire. Il y a quelques semaines, un haut gradé de l’armée russe avait pointé du doigt les États-Unis sur l'origine de la pandémie de Covid 19.

La Russie accuse les USA

« Nous avons rendu compte de travaux menés à l'université de Boston pour renforcer les activités pathogènes de Covid-19 financées par le gouvernement américain et de l'implication possible des agences de développement international des USA dans l'émergence d'un nouveau coronavirus », avait lancé au cours d’une sortie médiatique le général Igor Kirillov, commandant des forces de défense radiologique, biologique et chimique.