Le haut commandement militaire américain a réalisé un gros coup en Syrie. Ce samedi 18 février, des responsables militaires US ont annoncé avoir capturé le chef local de l'organisation terroriste, État Islamique en Syrie. Le conflit syrien a débuté dans les années 2010 et demeure l'un des plus meurtriers de ces dernières décennies. Tout avait commencé avec une contestation populaire pour faire tomber le régime de Bachar Al Assad. On était en plein dans le printemps arabe et le peuple syrien s'était levé pour réclamer la fin du règne d'Assad. Par la suite, la situation va se complexifier avec l'entrée en jeu des nébuleuses terroristes, notamment l'organisation de l’État Islamique.

Daech va alors instaurer un climat de terreur en Syrie. Pour repousser les terroristes, une coalition internationale se met en place. Dans cette coalition, les États-Unis et les forces kurdes jouent un très grand rôle. L'EI est alors acculé et en 2019, l'organisation terroriste subit une cinglante défaite territoriale. Le groupe s'est morcelé et les combattants terroristes se sont repliés dans le désert syrien. Des soldats américains ont été déployés dans le pays dans le but d'aider les forces démocratiques syriennes à sécuriser l'ensemble du territoire.

Les G.I américains mènent leur mission sous le couvert du commandement militaire des États-Unis pour le Moyen-Orient (Centcom). La récente opération du Centcom avec l'appui de forces syriennes a ainsi permis de capturer le nommé Batar, chef local du groupe EI. D'après l’état major américain, Batar était impliqué dans un projet de planification d'attaques contre des centres de détention et la fabrication d'engins explosifs improvisés. Il y a quelques jours, une autre opération avait permis de mettre hors d'état de nuire un autre responsable de Daech, à savoir Hamza al-Homsi.