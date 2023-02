Le Premier ministre malien, Choguel Kokalla Maïga, effectue une visite d'amitié et de travail au Burkina Faso du 23 au 26 février 2023 pour renforcer la coopération entre les deux pays. Cette visite a lieu à un moment crucial pour les deux pays, alors qu'ils font face à des défis sécuritaires communs et cherchent à renforcer leur collaboration dans la lutte contre le terrorisme. Sur place il a réitéré l'ambition commune des deux pays d'écraser les terroristes et encouragé les burkinabè à «tenir bon». Lors de cette visite, Choguel Kokalla Maïga a présenté ses condoléances au peuple burkinabè suite à l'attaque terroriste qui a fait plusieurs morts entre Deou et Oursi.

Il a également souligné que les deux pays gagneront la guerre contre le terrorisme avec leurs armées, et que les visites et les échanges entre les deux pays seront intensifiés pour renforcer leur collaboration. « Je voudrais vous dire en tant que frères, sœurs et mères que ce qui vous arrive aujourd’hui, il faut tenir bon. C’est pour vous démoraliser, c’est pour que vous doutez de votre armée. Personne ne viendra vous défendre à la place de votre armée. C’est une période difficile. Vous avez fait aujourd’hui des choix qui ne sont pas du goût de tout le monde. Donc on vous met la pression, on sème le doute et c’est en ce moment que le grand peuple Burkina doit être debout comme un pour soutenir son armée » a lancé le premier ministre malien.

Choguel Kokalla Maïga est venu avec une délégation composée de dizaines de personnalités pour échanger avec les officiels burkinabè. Il a souligné que l'union entre les deux pays est un souhait même des peuples, et que les gouvernements doivent s'adapter à ce que veulent les peuples.

Cette visite est importante pour renforcer les liens entre le Burkina Faso et le Mali dans la lutte contre le terrorisme et pour trouver des solutions aux problèmes sécuritaires communs. Elle montre également l'engagement des deux pays à travailler ensemble pour renforcer leur coopération bilatérale. « Le terrorisme sera vaincu au Sahel. Il sera vaincu parce que la guerre des Sahéliens est une guerre juste. Nous perdons des opérations, des étapes, mais nous allons gagner la guerre... Personne ne viendra mourir pour nous. Ce sont les Africains qui doivent défendre leur pays. Et pour qu’ils le défendent, il faut qu’ils soient sûrs que leur peuple est avec eux » a-t-il également affirmé.