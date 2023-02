L'objet abattu dimanche par l'armée américaine au-dessus du lac Huron, dans le nord du pays, constituait une menace "en raison de ses capacités de reconnaissance potentielles", car il survolait des installations militaires importantes pour la sécurité nationale, est-il indiqué dans un communiqué diffusé dimanche par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad).

"Aujourd'hui à 14h42, heure de la côte est des États-Unis, sur les instructions du président [américain Joe] Biden et sur la base des recommandations du secrétaire [à la Défense Lloyd] Austin et des dirigeants militaires, un [chasseur] F-16 a tiré un [missile] AIM-9X et a abattu avec succès un objet qui volait à une altitude d'environ 20.000 pieds dans l'espace aérien américain au-dessus du lac Huron dans l'État du Michigan", souligne le document. "Selon notre évaluation, il ne représentait une menace militaire directe pour aucun site, mais nous pensons qu'il représentait une menace en termes de sécurité, ainsi qu'une menace en raison des capacités de reconnaissance potentiellement disponibles", a expliqué le Pentagone.

Pour rappel, l'armée américaine, sur ordre du président Joe Biden, a abattu vendredi un aéronef qui se trouvait à 12.200 mètres d'altitude près de l'Alaska, ses débris sont tombés sur la banquise. C'est ce qu'a annoncé vendredi John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche pour les communications stratégiques, lors d'un point-presse. En outre, une cible non identifiée dans l’espace aérien du Canada a été abattue dimanche par le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (Norad) sur ordre du président américain Joe Biden. Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, l’a annoncé dans une interview à la chaîne MSNBC.

L’objet, touché par deux chasseurs F-22, est tombé sur le territoire canadien. Les actions des pilotes américains au-dessus du Canada sont l’une des formes de la coopération au sein du Norad. Plus tôt, le premier ministre canadien Justin Trudeau a fait savoir sur Twitter que le Norad avait abattu un objet non identifié au-dessus du nord du Canada. Selon la ministre canadienne de la Défense nationale Anita Anand, la cible représentait une menace potentielle pour l'aviation civile.

Le président américain Joe Biden et le premier ministre canadien Justin Trudeau ont discuté de l’importance de rapatrier l'objet volant non inconnu abattu au-dessus du Canada pour en savoir plus sur ses origines. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué publié samedi par la Maison-Blanche. La ministre canadienne a précisé que l'objet était petit et de forme cylindrique, plus petit que celui abattu par les Américains la semaine dernière au large de la Caroline du Sud. Elle a ajouté qu’une opération visant à rapatrier l’objet abattu était en cours et qu’une enquête avait été entamée, impliquant des membres des forces armées canadiennes et de la police nationale. Par ailleurs, le Canada travaille avec les États-Unis à ce sujet.

Pour rappel, le porte-parole du Pentagone, le général Patrick Ryder, a fait savoir jeudi 2 février que les États-Unis avaient suivi ces derniers jours un supposé "ballon de reconnaissance chinois" se déplaçant au-dessus du nord du pays, notant que "les autorités américaines ont pris des mesures afin de se protéger contre la collecte d'informations sensibles".

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche, a déclaré lundi que les autorités américaines "ont récupéré certains débris flottant à la surface de l'eau", ce qui, selon Washington, permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé. Dans la foulée, le département d'État américain a annoncé le report sine die du déplacement du secrétaire d'État Antony Blinken en Chine en raison de cette situation. Mais pour la diplomatie chinoise, il s'agissait d'un ballon dont la mission "est de nature civile, et la sonde est utilisée notamment pour la recherche météorologique". (Tass)