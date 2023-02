Les manifestations à Mbacké se poursuivent depuis plus de deux semaines maintenant, et cette histoire ne semble pas vouloir s'arrêter. Le porte-parole de la communauté Mouride, Sérigne Basse Abdoul Khadre, a récemment pris la parole pour interpeller et mettre en garde les hommes politiques. Sérigne Basse Abdoul Khadre a fermement dénoncé les événements malheureux qui ont eu lieu dans la ville sainte de Touba, qui ont suivi les affrontements entre les forces de l'ordre et les militants de Pastef. Au cours de ces violences, plusieurs commerces et boutiques de la cité religieuse ont été vandalisés pendant le meeting interdit de Pastef à Mbacké.

Le porte-parole du khalife a souligné que personne ne devrait saper l'héritage du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, qui a consacré tant d'efforts pour bâtir cette ville. Ce qui s'est passé à Touba est inacceptable, a-t-il ajouté, invitant les hommes politiques à revoir leur comportement pour éviter des dérapages regrettables. Personne, pas même Ousmane Sonko, ne peut remettre en cause les acquis de Sérigne Touba.

Sérigne Basse Abdoul Khadre a rappelé aux hommes politiques que ce pays ne leur appartient pas et que les marabouts ont autant de mérite qu'eux. Il a déclaré qu'il n'a pas peur des critiques lorsqu'il s'agit de dire la vérité, et a appelé tout le monde à dénoncer ce qui s'est passé à Touba. Le guide religieux a martelé que personne ne devrait commettre des actes qui pourraient nuire à la paix et à la stabilité de la région.