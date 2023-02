Précisément, 58 années se sont écoulées depuis l’assassinat de l’icône américaine de défense de la cause noire, Malcolm X. Sa fille, Ilyasah Shabazz, compte cependant poursuivre, jusqu’au bout, les auteurs de l’assassinat de son père. La femme, aujourd'hui âgée de 60 ans, a fait part de sa volonté d’intenter une action en justice contre la CIA, le FBI ou encore la police de New York, pour leur responsabilité dans cette affaire. Lors d’une conférence de presse donnée, hier mardi 21 février 2023, elle a fait comprendre que ces agences « ont conspiré entre elles et avec d’autres individus, pour agir ou ne pas agir d’une manière qui a mené à la mort injustifiée de Malcolm X ».

Elle réclame 100 millions de dollars

« Pendant des années, notre famille s’est battue pour que la vérité éclate. Nous voulons la justice pour notre père » a-t-elle déclaré, tout en estimant que ces agences ont laissé, le projet d’assassinat, se réaliser. Pour cela, elle exige un montant de 100 millions de dollars de dommages et intérêts. Les propos d’Ilyasah Shabazz ont été appuyés par son avocat Ben Crump. Pour lui, « il ne s’agit pas seulement des hommes déclencheurs, il s’agit de ceux qui ont conspiré avec les hommes déclencheurs pour commettre cet acte ignoble » a-t-elle ajouté.

Pour rappel, les propos d’Ilyasah Shabazz interviennent plusieurs années après que les deux noirs accusés dans cette affaire, ont été innocentés par la justice américaine. Aussi, cette dernière les a-t-elle dédommagés, en 2022, avec 36 millions de dollars. Le meurtre avait été imputé à deux jeunes hommes de l’époque, à savoir : Khalil Islam et Muhammad Aziz. Après avoir passé vingt et un an en prison, ils avaient été innocentés en 2021. L’information avait été rendue publique le dimanche 30 octobre 2022 par leur avocat David Shanies, qui a fait savoir que la somme avait été répartie à parts égales entre l’État de New York et la ville de New York.