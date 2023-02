Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, lors d'une rencontre avec les professionnels des médias de la presse en ligne, a apporté des précisions sur la nomination du Chef de file de l'opposition. Depuis la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle le jeudi 12 janvier 2023 et l'installation des 109 députés le dimanche 12 février 2023 dans leur fonction, les yeux des Béninois sont désormais tournés vers le parti Les Démocrates présidé par l'honorable Eric Houndété, la seule formation politique de l'opposition qui a obtenu 28 sièges au terme des élections législatives du dimanche 08 janvier 2023.

En tant que président du parti Les Démocrates, le décret portant nomination de Eric Houndété obéira à la loi sur le statut de l'opposition en République du Bénin votée le 25 novembre 2019. Selon le porte-parole du gouvernement, "ce qui est prévu par la loi sera fait". En application donc des dispositions de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin , le Président PatriceTalon prendra dans les jours à venir un decret pour nommer Eric Houndété comme Chef de file de l'opposition.

Selon les alinéas 1 et 2 de l'article 8 de cette loi sur le statut de l'opposition, " le chef de file de l'opposition est le Chef du parti politique déclaré de l'opposition, ayant le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale à l'occasion des dernières élections législatives . En cas d'égalité du nombre de députés, le chef de file de l' opposition est le chef du parti politique déclaré de l'opposition ayant le plus grand nombre d'élus communaux à l'occasion des dernières élections communales".

Il faut également préciser que l'alinéa 6 de l'article 8 de la même loi stipule que "le chef de file de l'opposition est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Conseil électoral de la Commission électorale nationale autonome (Cena)". Sur la base donc des résultats définitifs des dernières élections législatives du dimanche 08 janvier 2023 , c'est le seul parti de l' opposition Les Démocrates qui a réussi à décrocher de députés pour l' Assemblée nationale de la 9ème législature.

Concernant les avantages du Chef de file de l'opposition, c'est l'article 15 de la loi 2019-45 du 25 novembre 2019 portant statut de l'opposition en République du Bénin qui le fixe . Selon cet article, " le chef de file de l'opposition bénéficie des avantages protocolaires et dispose d'une liste civile fixée par décret pris en Conseil des ministres". Il peut être sollicité par le Chef de l'Etat pour des missions entrant dans le cadre de la défense des intérêts supérieurs de la nation. Rappelons que c'est le Secrétaire général national du parti Force Cauris pour un Bénin Emergeant ( FCBE), Paul Hounkpè qui est l'actuel chef de file de l'opposition en attendant la prise d'un nouveau décret en Conseil des ministres pour nommer Eric Houndéte comme Chef de file de l'opposition.