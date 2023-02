En Conseil des ministres le mercredi 22 février 2023, le gouvernement béninois a nommé le Rwandais Pascal Nyamulinda en tant que Directeur général de l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip). Une nomination qui ne cesse de faire couler d'encre et de salive dans l'opinion publique. Face à l’appréciation majoritairement négative des Béninois et aux multiples préoccupations soulevées, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, a apporté les clarifications nécessaires lors d’une émission dédiée au décryptage de l’actualité nationale sur la télévision nationale, ce dimanche 26 février 2023.

Selon le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji, aucun profil béninois parmi les CV reçus pour ce poste ne correspond aux attentes du gouvernement béninois pour cette mission. Le Rwandais Pascal Nyamulinda était le meilleur profil avec plus d’expériences en la matière. ‹‹ Le souci premier du gouvernement a été de retrouver le profil pointu pour faire face aux exigences technologiques du moment (…) Combien de Béninois ayant sollicité les services de l’Anip, en dépit de tout ce qui se fait de bien là, ne se sont pas plaints parfois ?(…) Nous voulons corriger ça pour qu’à terme, à la fin du mandat du DG, même si un Béninois reprenait demain les rênes de la structure, qu’il y ait des niveaux de faiblesse qui soient totalement éradiqués et que le service soit optimal afin que nous ayons une satisfaction à la mesure de nos attentes ››, a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Le porte-parole du gouvernement notifie que la gestion des données à caractère personnel est réglementée par la loi en République du Bénin avec une autorité dédiée à la question. Il rassure tous les citoyens béninois que tout sera effectué dans le respect de la loi et qu'il n'y aura pas de manipulation ou de trafic des données.