Les Béninois ont élu le dimanche 08 janvier 2023 les députés de la 9ème législature. A l’issue du scrutin de ce dimanche 08 janvier 2023, le parti Bloc Républicain (BR) s’en est sorti avec 28 députés. Dans un communiqué en date de ce jeudi 02 février 2023, le Secrétaire Général national du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané se réjouit que deux (02) députés de son parti « sont identifiés pour siéger au bureau d’âge de 3 membres qui conduira les travaux du parlement jusqu’à l’élection et l’installation du bureau de l’Assemblée nationale ».

Le premier responsable du parti du Cheval blanc cabré fait le constat qu’à la lumière de la configuration du bureau d’âge de la 9ème législature, les deux plus jeunes de cette nouvelle Assemblée nationale qui sera installée le dimanche 12 février 2023 sont dans le parti qu’il dirige. Il s’agit de Mesdames Karim Tidjani Mounifa et Adjaï Titilayo. Pour le ministre d’Etat chargé du développement, Abdoulaye Bio Tchané, leur présence au sein de ce bureau d’âge incarne « le symbole de la marque distinctive du Bloc Républicain » qui selon lui,« a fait confiance à de nombreux jeunes et femmes et les a positionnés au centre de sa vision de l’action politique dans notre pays ».

Pour le Secrétaire Général National du parti Bloc Républicain, cette double présence de jeunes militantes du Cheval blanc cabré au bureau d’âge de la 9ème législature de l’Assemblée nationale conforte le parti Bloc Républicain dans « l’implémentation de son programme de législature » qui selon lui,« vise à impacter favorablement ladite législature dont les orientations sont vivement attendues au profit de l’amélioration du bien-être des jeunes et des femmes en République du Bénin ».