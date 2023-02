( La qualité et le leadership féminin sacrifiés) Tout le monde se plaît à saluer la réforme du système partisan qui a permis de créer des circonscriptions spéciales pour repêcher une femme dans chaque circonscription électorale. Mais après son expérimentation lors des législatives passées, on a bien l’impression d’être en face d’une réforme cosmétique. Elle a permis d’avoir 28 députés femmes mais pas forcément des leaders et des femmes de qualité.

Pour la première fois depuis 1991, l’Assemblée Nationale peut bien se réjouir d’avoir conjuré son sort d’institution misogyne. Sur les bancs de l’hémicycle siègent depuis le 12 février dernier, 28 femmes. Ce nombre est bien loin du quarteron de femmes, souvent moins d’une dizaine, qui siègent régulièrement au parlement. Ce nombre a été obtenu grâce à la nouvelle loi électorale qui permet la création dans chaque circonscription électorale de circonscriptions spécifiques dédiées aux femmes. Ainsi, 24 femmes ont pu obtenir leurs titres d’ « honorables » grâce à cela. En plus de ces 24, quatre autres femmes ont réussi à se positionner dans les circonscriptions ordinaires. Trois parmi elles ont été positionnées en tête de liste dans les 6è, 16è et 19è circonscriptions électorales respectivement pour Les Démocrates et le BR dans les deux circonscriptions suscitées. Aujourd’hui, grâce à leurs présences, l’Assemblée Nationale peut bien se vanter d’avoir autant de femmes qui font la fierté de l’institution. Mais la fierté de beaucoup s’arrête juste là.

Promotion « maquillage »

Mais à voir de près, le positionnement des femmes fait dans la plupart des partis politiques ne répond pas trop à des critères politiques. On n’a pas l’impression que les choix ont été faits en fonction du mérite ou par promotion de talent.Lire la suite dans le journal PDF