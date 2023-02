Le président rwandais Paul Kagamé se rendra à Cotonou en Avril prochain. Selon l’hebdomadaire Jeune Afrique, ce voyage diplomatique vise à renforcer les relations entre les deux pays sur le plan militaire et économique. Sauf modification d’agenda, le président rwandais Paul Kagamé se rendra à Cotonou en Avril prochain. Une première depuis l’avènement de Patrice Talon au pouvoir mais ce sera la deuxième fois que le président Kagame vient à Cotonou après sa visite de 2010 sous le président Boni Yayi.

Selon toujours l’hebdomadaire de la rue d’Auteuil à Paris, cette visite permettra aux deux hommes d’Etat de parler économie et sécurité. L’hôte de Paul Kagamé compte sur son expérience pour créer une compagnie sous régionale capable de concurrencer Air Côte d’Ivoire et Air Sénégal en Afrique de l’Ouest. La visite sera également consacrée aux problèmes sécuritaires. Patrice Talon qui est très préoccupé par la sécurisation du territoire national et l’élimination totale de l’hydre terroriste dans le nord. Il y a quelques mois, une piste de coopération entre les deux pays avait été envisagée.

Le porte-parole du gouvernement avait annoncé qu’un accord devrait être signé dans les jours à venir pour permettre au Bénin de bénéficier du soutien logistique et de l’expertise rwandaise pour former le personnel militaire dans la lutte contre le terrorisme. A un moment où la nomination d’un citoyen rwandais à la tête de l’Agence Nationale d’Identification Personnelle (ANIP) suscite de nombreuses réactions à Cotonou, l’annonce de la visite de Paul Kagamé ne vient pas forcément pour calmer les inquiétudes.