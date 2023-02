Le président du Réseau des Organisations non gouvernementales pour la prévention sanitaire, l'assainissement à la base et de la défense des consommateurs (ROPSAB-DC), Prosper Agbotomè a organisé, ce samedi 11 février 2023 à Cotonou, une réunion avec les structures de ce réseau pour évaluer les activités des coordonnateurs avec les brigadiers sanitaires sur le terrain.

Dans les différentes interventions, il ressort du point fait par Crépin Sèvi, Brigadier sanitaire, coordonnateur du Littoral, qu'il y a des plaintes des Officiers de police judiciaire contre les Brigadiers sanitaires pour des faits de rançonnement. Mais, il a reconnu quand même que les ordres mission sont pour l’ensemble signés par les brigadiers sanitaires avant leur départ pour le terrain. Quant au Coordonnateur de l’Atlantique, il a déploré le manque de motivation des Officiers de police judiciaire (OPJ) qui tardent à s’exécuter en cas de sollicitation.

Le président du réseau, Prosper Agbotomè a de son côté, dénoncé des mauvaises pratiques liées au contrôle des marchandises en l’absence des propriétaires, des connivences entre certains coordonnateurs et Brigadiers sanitaires pour faire échouer le programme. C'est pourquoi, il a donné des instructions pour corriger le tir afin que la collaboration se déroule dans de meilleures conditions aussi bien entre coordonnateurs et brigadiers sanitaires d’une part et coordonnateurs et officiers de police judiciaire d’autre part.

Au sujet de la redéfinition des secteurs d’activités sur le terrain, il est prévu dans les prochains jours, des rencontres de sensibilisation des différents corps de métier impliqués dans la lutte contre la pollution. Un recensement général de ces corps de métier sera opéré. Egalement, il est fait obligation à chaque brigadier sanitaire, de prendre le cachet au verseau de son ordre de mission auprès de leurs coordonnateurs respectifs avant toute descente sur le terrain. Le délai de validité de ce cachet est d’une semaine. Le président du ROPSAB-DC a enfin évoqué la nécessité de constituer un cabinet d’avocats en vue de suivre et défendre les dossiers du réseau devant la justice. Il est à mentionner qu'un brigadier sanitaire a été radié du réseau pour indiscipline.