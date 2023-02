L'armée de l'air de la République du Bénin a réceptionné ce vendredi 03 janvier 2023, deux appareils volants de type Airbus en provenance de l’Espagne, plus précisément de la ville de Gironne. Ces équipements ont été acquis par le Bénin en vue de renforcer les capacités des forces de l'ordre béninoises pour une lutte efficace contre le terrorisme. L’armée de l’air béninoise vient de recevoir deux hélicoptères de combat.

Le gouvernement béninois a décidé d'équiper autant que possible les forces de l'ordre dans le but d'assurer la protection des citoyens et de ramener la quiétude dans le rang des populations. Il s'agit surtout des populations qui vivent dans la région nord du pays. Ces citoyens sont constamment exposés aux attaques terroristes. Dans la nuit du lundi 30 au mardi 31 janvier 2023, des présumés terroristes ont incendié une école et tué le chef du village de Guimbaagou. Le téléphone d'un enseignant lui a été arraché et son engin brûlé. Le chef du village a été tué alors qu'il venait secourir l’enseignant. L’école avait reçu des menaces de destruction de la part de ces présumés terroristes quelques semaines avant le drame.

Les Forces Armées Béninoises ont reçu le vendredi 20 janvier 2023, 8 Véhicules de l’Avant Blindé (VAB). Il s’agit d'un don français de véhicules blindés équipés d’armes d’appui et de moyens de vision nocturne. Ces équipements permettront d'assurer un transport sécurisé des troupes sur les théâtres et de garantir leur protection contre les armes utilisées par les terroristes et leurs mines artisanales. Des militaires béninois ont été formés pour la maintenance et l’utilisation de ces engins. La France a fait don d'une vingtaine de véhicules de type Pick-up militarisé Masstech au Bénin le vendredi 25 novembre dernier.