Invité sur l'émission '' 90 minutes pour convaincre '' de la radio nationale ce dimanche 5 février de 2023, Reynald Ballo, spécialiste de la mobilité durable a proposé quelques actions urgentes à mener par le gouvernement pour assurer la sécurité routière des Béninois. Il propose une dizaine de solutions aux dirigeants béninois. Selon Reynald Ballo, la création d'une plate-forme gouvernementale permettant de surveiller les heures de conduite aussi bien des conducteurs de transport de voyageurs que des transporteurs de marchandises serait la solution adéquate pour instaurer un sentiment de confiance et de véritable suivi pour qu'il n'y ait plus des personnes fatiguées qui se forcent à conduire pour des raisons financières au risque de détruire la vie humaine.

Ceci permettrait aux conducteurs d'avoir conscience qu'ils sont contrôlés. Ainsi, ils feront plus preuve de responsabilité en circulation. Il faut instaurer un macaron dans les véhicules de transport en commun que l'Etat pourrait vérifier directement lors des contrôles routiers, créer un nouveau service ou une nouvelle agence fonctionnant sur la base des lois et des propositions qui seraient faites prochainement au ministère des transports pour validation.

Le spécialiste à expliqué que les services qui existent déjà, ont fait preuve de défaillance systémique. Il importe également de faire le plombage des compteurs de vitesse notamment 90 kilomètres à l’heure, de veiller sur la limitation de la durée d'exploitation des véhicules, de renforcer l'équipement des centres de contrôle technique et surtout de créer des centres décentralisés dans les régions pour permettre l'accessibilité rapide.

Le spécialiste Reynald Ballo a également proposé l'interdiction de l'importation des pneus usés et des pneus d'occasion et le renouvellement des parkings des véhicules de transport. En dernier ressort, il invite le gouvernement à faire en sorte que le ministère de la santé, du transport et de l'intérieur soient tous aptes à répondre rapidement en cas d'accident de circulation.