Le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavusoglu, a annoncé vendredi que plus de 11 000 sauveteurs étrangers de 88 pays étaient venus en Turquie pour aider à déblayer les décombres des deux tremblements de terre qui ont frappé la province de Kahramanmaras, dans le sud-est de la Turquie, le 6 février dernier. Les secousses ont été suivies de centaines de répliques, ressenties dans dix provinces turques et dans plusieurs pays voisins, dont la Syrie. Les sauveteurs étrangers ont aidé à sauver des vies et à traiter les blessés. Le gouvernement turc a reçu l’aide de 102 pays au total, tandis que les secouristes de 23 pays ont achevé leur mission et sont rentrés chez eux.

L’effort de secours comprend également la fourniture de tentes pour abriter les rescapés. La Turquie a reçu 75 000 tentes, qui ont été installées pour héberger temporairement les personnes touchées par les tremblements de terre. Le ministre des Affaires étrangères a déclaré que l’aide était appréciée et a exprimé sa gratitude à tous les pays qui ont envoyé des secouristes pour aider la Turquie.

L’initiative de l’envoi de secouristes s’est également étendue au-delà des États occidentaux. Le Sénégal a envoyé un contingent de centaines de pompiers pour aider les victimes. Cependant, les opérations de secours ont été entravées par le manque de coordination et la surcharge de travail des secouristes turcs. Le footballeur Christian Atsu, passé par Chelsea et jouant pour le club turc de Hatayspor, est également porté disparu.

Même en difficulté, les autorités turques ont décliné l'offre d'Elon Musk, le PDG de SpaceX, qui a proposé d'activer ses satellites Starlink pour fournir une connexion internet par satellite à la Turquie afin de fluidifier la communication entre les différentes équipes de secours. La Turquie ne compte pas délivrer une licence d'exploitation à Starlink, car elle dispose déjà de diverses ressources de communication pour faire face à l'urgence et se méfie visiblement du milliardaire.

Le bilan des deux tremblements de terre en Turquie est lourd, avec près de 40 000 morts, plus de 105 500 blessés et 6 444 bâtiments détruits. Bien que les secours soient en cours, le travail de reconstruction sera un processus long et difficile pour les autorités turques.