Les acteurs de la pêche sont en alerte suite à la présence d’un bateau usine russe dans les eaux sénégalaises depuis près d’une semaine. Le navire de pêche en question est en activité entre la petite côte (Mbour) et la Casamance. Selon Greenpeace, le bateau usine long de 120 mètres a été aperçu péchant dans les eaux sénégalaises dans un contexte de rareté du poisson au Sénégal. Aujourd’hui, les pêcheurs sénégalais sont dans une situation agonisante à cause de cette exploitation abusive des eaux par ces bateaux étrangers. La majeure partie de ces stocks de poisson est surexploitée et l’augmentation de la capacité de pêche de ces navires ne fera qu’aggraver la situation déjà très difficile pour les pêcheurs.

Il faut dire que les pêcheurs sénégalais depuis quelques années n’arrivent plus à subvenir à leurs besoins quotidiens tout comme les ménages qui peinent à trouver du poisson pour leur consommation. Et donc l’arrivée de ce chalutier d’une capacité de stockage de 2000 tonnes de poissons ne peut qu’inquiéter davantage.

Au-delà de demander à l’état la publication de la liste des bateaux autorisés à pêcher au Sénégal, Greenpeace attend des explications des autorités sur les raisons de la présence de ce bateau qui auparavant a fait l’objet d’accusations de corruption dans d’autres pays. Pour le moment le ministère de la pêche est resté muet sur ces interpellations des acteurs de la pêche ainsi que des environnementalistes qui craignent d’autres dégâts liés à la protection des airs marine protégées.