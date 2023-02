Selon le Wall Street Journal, les États-Unis prévoient d'élargir leur contingent de militaires stationnés à Taïwan de 30 à 100 voire 200 hommes pour former les forces armées locales. Le Pentagone a toutefois préféré ne pas confirmer cette information pour ne pas froisser la Chine. Taïwan est gouverné par son propre gouvernement depuis 1949, après que les forces du Kuomintang dirigées par Chiang Kaï-chek ont fui vers l'île à la fin de la guerre civile chinoise. Bien que Pékin considère Taïwan comme une province chinoise, Taipei se considère toujours comme la République de Chine.

Depuis 1979, les États-Unis ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan pour établir des relations avec la Chine, tout en maintenant des liens avec Taipei et en fournissant à l'île des armes. Le gouvernement américain a exprimé des inquiétudes croissantes quant aux menaces chinoises envers Taïwan. Le renforcement du contingent militaire américain à Taïwan sera le plus important depuis des décennies. Cela suscite d'ores et déjà des préoccupations quant à la réaction de la Chine, qui considère Taïwan comme une question de souveraineté nationale. En effet, Pékin réagit avec colère à toute implication de la communauté internationale dans les affaires de Taïwan, considérant toute reconnaissance de Taipei comme une ingérence dans ses affaires intérieures.

Nao Ming, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a réaffirmé la position de Pékin sur Taïwan, qu'il considère comme faisant partie de son territoire, tout en affirmant la volonté de la Chine de procéder à une réunification pacifique. Cependant, elle n'a pas exclu la possibilité d'utiliser la force. Nao Ming a également accusé les États-Unis d'être responsables de la guerre en Ukraine en fournissant des armes lourdes à Kiev.

Le Center for Strategic and International Studies (CSIS) de Washington a étudié les différentes conséquences d'un conflit entre la Chine et Taïwan. Dans un rapport, le centre a étudié 24 scénarios possibles d'une invasion chinoise, qui se traduirait par des conséquences désastreuses pour les deux camps. Dans l'un des cas étudiés, 2 000 hommes ont été tués. Le centre indique que, malgré les lourdes pertes possibles, la victoire serait remportée par Taïwan et ses alliés américains et japonais.

Le communiqué du porte-parole du Bureau des affaires taïwanaises du Conseil d'État chinois annonce que le gouvernement «continuera à tenir des consultations complètes et approfondies avec des représentants de tous les horizons de la communauté taïwanaise». La situation reste tendue dans la région, avec des craintes quant à la réaction de la Chine face au renforcement du contingent militaire américain à Taïwan.