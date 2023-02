Les présidents brésilien et américain, Luiz Inácio Lula da Silva et Joe Biden, se sont rencontrés hier, vendredi 10 février 2023, à Washington aux États-Unis. Au nombre des sujets que les deux dirigeants ont abordés, figure les tentatives de coups d’État dont leurs deux pays ont été victimes (le 6 janvier 2021 aux États-Unis et le 08 janvier 2023 au Brésil). Le chef de l’État brésilien a estimé que les attaques contre la démocratie ne devaient plus jamais être permises. Cette opinion a été partagée par son homologue américain, a admis que la démocratie a été « mise à l'épreuve » au Brésil, comme aux USA.

De fausses informations « le matin, l'après-midi, le soir »

Le moment a également été pour le président brésilien de critiquer son prédécesseur Jair Bolsonaro. Il a accusé ce dernier d’avoir propagé de fausses informations « le matin, l'après-midi, le soir ». Aussi, a-t-il été virulent, envers Bolsonaro, dans un entretien diffusé sur la chaîne de télévision américaine CNN. « Bolsonaro est une copie fidèle de Trump, c'est comme si on le passait à la photocopieuse » a-t-il déclaré. Notons que ce n’est pas la première fois que le chef de l’Etat brésilien s’en prend ouvertement à Jair Bolsonaro.

Au cours d’une interview accordée à la chaîne de télévision RedeTV, le numéro un brésilien avait accusé son prédécesseur d’être à l’origine des attaques des institutions le 08 janvier dernier. Luiz Inácio Lula da Silva avait, au cours de son intervention, estimé que Jair Bolsonaro voulait réaliser un « coup d’État ». « Aujourd’hui, je suis conscient et je le dis haut et fort : ce citoyen a préparé le coup d’État » avait-il déclaré. « Je suis certain que Bolsonaro a participé activement à cela et essaie encore d’y participer » avait poursuivi Lula, pour qui, les partisans de Jair Bolsonaro, avaient l’intention d’enclencher les émeutes le 1er janvier 2023. Mais, à l’en croire, ils ne pouvaient pas le faire à cause de la sécurité renforcée dans les rues.