Contraints de prendre des mesures drastiques en vue de garantir la sécurité des citoyens, les autorités du département de l’Atacora ont instauré un couvre-feu à partir de 21h à 6h dans les communes de Cobly et Matéri. Jusqu’à nouvel ordre, la circulation est interdite aux motos deux et trois roues dans cet intervalle. Pour « nécessité de maintien de l’ordre public », il a été demandé au maire de Cobly et celui de Matéri de prendre les mesures d’interdiction de circulation au plus tard le 13 février.

Cette décision prise depuis le lundi 13 février 2023 vise à permettre aux forces de défense et de sécurité d'assurer la protection des personnes et des biens dans ces localités. L’arrêté concerne la commune de Matéri et six arrondissements de la commune de Cobly: Pentenga, Gouré-Potal, Tokidi, Anakadé et Ouyérihou. Dans ces localités du nord Bénin, les déplacements sanitaires ne sont pas interdits. Le gouvernement béninois est à pied d'œuvre pour ramener la quiétude dans le rang des citoyens. Raison pour laquelle il ne cesse d'augmenter les équipements des forces de l'ordre, en vue de renforcer leur capacité de défense face aux terroristes et les hors-la-loi.

Pour rappel, le ministre de la défense nationale Fortunet Alain Nouatin avait procédé le 9 février 2023, à la remise officielle aux forces armées béninoises, de nouveaux équipements roulants à l'état neuf. Il s’agit d’une cinquantaine de véhicules de transport de troupes de type Pick up Land cruiser, Toyota dont plusieurs à double cabine. Ces véhicules ont une puissance de 10 chevaux avec la capacité de transport d’armes lourdes et de groupes de combat de plusieurs effectifs.