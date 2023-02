En dépit de la concurrence de plus en plus forte des réseaux sociaux, un magazine féminin reste une valeur sûre de la tendance. Source d’information, ces revues continuent toujours d’être achetées, lues et diffusées en France. Pour cause, elles présentent un côté généraliste people.Quels sont ces magazines plus populaires et plus lus du moment ?

Version Femina

C’est sans surprise que cette gazette se place en tête du classement des hebdomadaires les plus lus en France. Ce Magazine féminin est sur le trône avec ses presque 2,4 millions d’exemplaires courant 2018. Version Femina n’est pourtant pas vendu directement. Ce magazine figure uniquement en supplément d’une dizaine de journaux régionaux. Il est aussi retrouvé dans l’hebdomadaire national du Journal Du Dimanche (JDD). Avec un contenu multigénérationnel, cette revue fait dans la variété.

Elle propose les traditionnelles rubriques mode, cuisine, beauté, santé et psychologie. Version Femina va plus loin en intégrant dans ses publications, la presse people, des conseils d’expert. Une place est laissée à la section loisir. Celle-ci traite des bons plans et des nouveautés. Enfin, cette revue est présente sur le web, offrant ainsi une version numérique entièrement gratuite.

Magazine Femme actuelle

Femme actuelle se place à la seconde position des meilleurs magazines grâce à ses plus de 500.000 exemplaires écoulés. Cette publication périodique grand public est structurée en cinq grandes rubriques, dont mode beauté, cuisine, actu.

Dans cette dernière catégorie, l'hebdomadaire traite des actualités qui défrayent la chronique telles que la sortie du nouveau Tom Cruise. Une section est aussi consacrée à la santé-psycho et l’horoscope.

Après un relooking énorme depuis 2019, Femme actuelle affirme sa volonté de faciliter le quotidien de ses lectrices. Pour y arriver, elle donne des conseils pratiques et des solutions d’expert à son public cible.

Pour encourager ses abonnés, cette revue organise chaque année un concours littéraire. Celui-ci est couronné par le prix femme actuelle décerné aux nouveaux talents. Marie Battinger en est l’exemple avec son prix coup de cœur des lectrices en 2019.

Madame Figaro

Encore appelée le magazine des csp+, Madame Figaro est diffusée à près de 400.000 exemplaires. Du haut de sa notoriété, elle vise un lectorat féminin de haut standing (35 à 64 ans). Présente sur internet, elle est aussi fournie en supplément de l’édition du samedi du journal Le Figaro. Elle est accessible gratuitement en version papier. Avec une ligne éditoriale unique, Madame Figaro est axée autour des tendances de la mode et de l’univers de la beauté. Les questions de société sont également au cœur de ses publications.

En emboitant le pas à son prédécesseur, Madame Figaro décerne aussi un prix littéraire. Ce dernier est connu sous le nom du Grand prix de l’héroïne Madame Figaro.

Marie-Claire

Le magazine des femmes actives (Marie-Claire) fait aussi partie de la liste des hebdomadaires les plus influents de France. Il a à son actif plus de 350.000 exemplaires diffusés qui ciblent la gent féminine de 35 à 45 ans. Ses cibles sont ces femmes urbaines, à fort pouvoir d’achat, mais aussi cultivées. C’est dire que ce magazine se positionne dans le haut de gamme. Après 65 ans d’existence, il est l’un des magazines les plus anciens. En termes de magazine influent en France, Version Femina demeure en tête avec ses contenus uniques et attractifs.