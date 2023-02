L’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) est favorable à une intégration de l’Ukraine, qui fait face à la Russie sur son sol. Il s’agit là d’une position connue, qui a été réaffirmée par le secrétaire général de l’alliance, Jens Stoltenberg, lors d’une visite en Finlande, ce mardi 28 février 2023. Devant la presse, il a déclaré que : « Les pays de l’OTAN sont d’accord pour que l’Ukraine devienne membre de l’alliance, mais, en même temps, c’est une perspective de long terme ». Le patron de l’alliance militaire a par ailleurs exhorté à mettre en place un « cadre » pour éviter qu’elle ne soit attaquée.

« Nous devons soutenir l’Ukraine »

Au cours de son intervention, Jens Stoltenberg a indiqué que « la question actuellement, c’est de s’assurer que l’Ukraine reste une nation indépendante et souveraine et pour cela, nous devons soutenir l’Ukraine ». Il a par la suite ajouté que l’offensive russe en Ukraine, menée par le président russe Vladimir Poutine, continue « et il n’y a aucun signe qu’il change ses plans. Il veut contrôler l’Ukraine et il ne se prépare pas à la paix, mais à plus de guerre ». Notons que les propos de Jens Stoltenberg interviennent plusieurs jours après qu’il ait déclaré que des centaines de troupes sont envoyées par la Russie en Ukraine.

Il avait annoncé, le 13 février dernier, que la Russie avait convoyé des centaines de troupes en Ukraine pour renforcer les forces déjà en place, tout en estimant que : « ce qui manque à la Russie en qualité, elle tente de compenser en quantité ». Pour rappel, en septembre 2022, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky avait informé qu’il allait signer une demande d’adhésion accélérée à l’OTAN. Il avait rendu publique la nouvelle une heure après que la Russie a formalisé l’annexion de quatre régions ukrainiennes. « Nous adoptons une mesure décisive en signant la candidature de l'Ukraine en vue d'une adhésion accélérée à l'Otan » avait-il déclaré, tout en ajoutant que Kiev « ne négociera pas avec la Russie tant que Poutine est le président de la Fédération de Russie. Nous négocierons avec le nouveau président ».