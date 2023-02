Plusieurs mois après avoir volé au secours de l'Ukraine en lui fournissant Internet et en donnant accès au satellittes de Starlink, l'une des sociétés du milliardaire américain Elon Musk, des révélations font état de ce que les capacités de l'armée à utiliser ces satellites ont été limitées. C'est la présidente de SpaceX, une autre société du milliardaire qui a fait cette révélation, selon le média CNN qui a rapporté l'information il y a quelques heures. Gwynne Shotwell, puisque c'est d'elle qu'il s'agit a déclaré récemment aux journalistes selon le média américain que les satellites de cette société n'étaient pas destinés à être utilisé comme "une arme".

SpaceX a pris des dispositions pour limiter l'utilisation des satellites par l'armée ukrainienne qui est en guerre contre les forces russes depuis presque un an maintenant. C'est l'essentiel à retenir de l'intervention de la présidente de SpaceX qui s'est exprimée cette semaine. A l'en croire, Starlink n'était pas destinée à être utiliser comme "une arme". "Il n'a jamais été destiné à être transformé en arme", a déclaré Gwynne Shotwell lors d'une conférence spatiale. "Cependant, les Ukrainiens l'ont exploité d'une manière qui n'était pas intentionnelle et ne faisait partie d'aucun accord", a poursuivi la responsable qui affirme que si les satellites sont utilisées pour les communication ce n'est pas grave. "Nous savons que l'armée les utilise pour les communications, et ce n'est pas grave", a ajouté Shotwell.

"Mais notre intention n'était jamais de les faire utiliser à des fins offensives", poursuit la responsable. Elle a reprécisé l'objectif de la structure quand elle envoyait les satellites en Ukraine. Starlink avait envoyé des unités en Ukraine pour "faire fonctionner les banques, les hôpitaux, garder les familles connectées", selon la Présidente de SpaceX. Pour rappel, il y a quelques mois en arrière, Elon Musk, le milliardaire américaine propriétaire de plusieurs entreprises à succès volait au secours de l’Ukraine qui est empêtré depuis plusieurs mois dans une guerre avec les forces russes. La nouvelle avait été bien accueilli du côté ukrainien mais n'était franchement pas du goût de la partie russe. Moscou à l'époque par la voix de son ancien président Dmitri Medvedev avait demandé personnellement au milliardaire américain Elon Musk de retirer ses satellites.