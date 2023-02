Une éventuelle médiation des Nations unies dans la situation en Ukraine soulève des questions compte tenu de la position critique de l'organisation vis-à-vis de la Russie, a déclaré ce vendredi l’ambassadeur de Russie à l’ONU, Vassili Nebenzia. "Nombreux sont ceux qui affirment aujourd'hui que l'ONU devrait tenir le rôle de médiateur entre la Russie et l'Ukraine. Mais pensez-vous que, compte tenu de ce que je viens de dire, nous pouvons faire confiance à une telle médiation? Où est la garantie que le secrétariat se comportera autrement maintenant?" a-t-il indiqué à la réunion du Conseil de sécurité convoquée à l'initiative de la Russie à l'occasion de l'anniversaire des accords de Minsk.

Selon lui, plus les délégations occidentales au Conseil de sécurité "raconteront, en dépit des faits évidents, des contes sur la Russie qui n’appliquait pas les accords de Minsk, plus nombreux seront ceux qui comprendront" le véritable état des choses. "Nous n'avions pas d'autre choix que de protéger notre pays, de le protéger contre vous, de protéger notre identité et notre avenir", a-t-il ajouté. (Tass)