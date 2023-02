Depuis presqu'un un an maintenant, la guerre en Ukraine reste l'un des sujets qui est très souvent revenu au devant de la scène. Plusieurs pays ont exprimé leurs vives préoccupations à plusieurs reprises depuis que l'offensive russe a été lancée. L'un d'eux a ce mardi donné encore de la voix. En effet, ce mardi 21 Février 2023, la Chine par la voix de sa diplomatie a une fois de plus exprimé son "inquiétude" devant la situation qui devient "hors de contrôle" selon le ministre des affaires étrangères. Il a appelé à «promouvoir le dialogue» et à "cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu".

La Chine se prononce une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. En effet, lors d'une conférence à Pékin au cours de laquell;e plusieurs dizaines d'ambassadeurs et diplomates étrangers ont participé ce mardi 21 Février 2023, le chef de la diplomatie chinoise Qin Gang a affirmé que son pays s'inquiète devant la situation. «La Chine est très inquiète de ce conflit qui s'intensifie et devient même hors de contrôle», a relevé le diplomate chinois. Il n'a pas manqué de souligner que la situation a connu une "escalade générale". «Voilà près d'un an maintenant que la crise en Ukraine a connu une escalade générale», a reconnu le ministre chinois des Affaires étrangères.

Le diplomate chinois n'a pas manqué d'aborder la question des livraisons d'armes à l'Ukraine que Pékin suit de près avec méfiance. Il a par ailleurs demandé de "cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu" . «Nous demandons aux pays concernés de cesser au plus vite de jeter de l'huile sur le feu et de cesser de rejeter la faute sur la Chine», a insisté Qin Gang. «Nous continuerons à promouvoir les pourparlers de paix (...) et à travailler avec la communauté internationale afin de promouvoir le dialogue et la consultation, répondre aux préoccupations de toutes les parties et rechercher la sécurité commune», a poursuivi le diplomate.