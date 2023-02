Les séismes continuent de faire des dégâts dans certaines zones du globe. En effet, ce jeudi 23 février 2023, un séisme de magnitude 6,8 a frappé l’est du Tadjikistan, en Asie. Selon les informations relayées par l’institut sismologique américain, USGS, le séisme a eu lieu aux environs de 5 h 37 heures locales, plus précisément à une profondeur de près de 20,5 km. Par ailleurs, l’épicentre du séisme semble se trouver dans le Gorno-Badakhshan, situé à près de 67 kilomètres de la ville de Murghob. Toutefois, l’USGS a estimé que « peu d'habitants ou aucun » ne seront victimes de glissements de terrain causés par le séisme.

Plus de 41 000 morts dans en Turquie et en Syrie

Notons que ce séisme intervient plusieurs semaines la survenue de plusieurs séismes en Turquie et en Syrie, ayant fait plus de 41 000 morts. En Turquie, le président, Recep Tayyip Erdogan, avait annoncé un deuil national de sept jours, le 06 février dernier, en réponse au séisme qui a frappé le sud du pays. Un puissant séisme de magnitude 7,8 avait été enregistré dans la localité de Kahramanmaras, suivi d’un autre de magnitude 7,5. Les secousses, suivies de plus de 300 répliques, avaient été ressenties dans 10 provinces du pays, ainsi que dans les États voisins, dont la Syrie, où des dégâts importants ont également été constatés.

Outre les dizaines de milliers de morts dénombrés, plus de 11.000 blessés avaient également été enregistrés. Les dommages matériels ont été comptés dans 10 provinces, avec notamment un hôpital public de la ville d'Iskenderun ayant été complètement détruit et un autre bâtiment hospitalier gravement endommagé. Pour rappel, il y a quelques jours, la Turquie avait été frappée par un nouveau séisme de magnitude 6,4. Le drame avait eu lieu dans l’après-midi du lundi 20 février dernier. De nouveaux immeubles se seraient effondrés. Selon les médias qui ont rapporté la nouvelle, l’épicentre serait situé dans la localité de Hatay.