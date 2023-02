Les autorités sanitaires américaines sont préoccupées par une maladie qui touche de plus en plus de personnes. Il s’agit d’un groupe de bactérie étant à l’origine d’infections à l’intestin et qui résiste aux différents traitements. À en croire les informations données par les Centres de contrôle des maladies (CDC), la population américaine est sujette à un pic de Shigellose. Ce dernier est une infection entérique causée par la bactérie Shigella. Elle touche le système digestif et peut également entraîner notamment une déshydratation, des vomissements, des crampes abdominales ou même la diarrhée.

880 personnes infectées au Canada

Notons que l’apparition de la bactérie n’est pas nouvelle. Toujours selon le CDC, cette dernière touche annuellement près de 450 000 personnes aux États-Unis. D’après une publication, de novembre 2022, du Centre de collaboration nationale des maladies infectieuses (CCNMI), au Canada, ce sont 880 personnes qui sont infectées par la maladie. Il a par ailleurs révélé que les personnes les plus à risque d’être infectées par la bactérie sont les enfants, qui transmettent la maladie à leurs parents. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que les autorités américaines parlent d’une bactérie qui fait des ravages dans le pays.

L’année dernière, elles avaient alerté sur la présence d’une bactérie causant une maladie rare et grave appelée mélioïdose. La bactérie a pu être découverte grâce à des échantillons d’eau et de terre ayant été prélevés dans l’État du Mississipi. À l'époque, les autorités avaient demandé aux médecins du pays d’être vigilants face aux éventuels symptômes de la maladie qui pourraient apparaître chez des patients. Dans le pays, deux personnes vivant dans le sud, plus précisément dans la région du Golfe du Mexique, avaient séparément contracté la maladie en 2020 et 2022. C'étaient ces infections qui avaient poussé les CDC à effectuer des prélèvements.