L’allaitement n’est pas souvent une situation facile à gérer pour les mères qui allaitent encore. Une tiktokeuse, du nom de Janelle, a fait part du mauvais moment qu’elle a traversé sur le réseau social. Dans une vidéo postée sur le réseau social, elle a indiqué être partie en vacances pour quatre jours avec son mari et s’être rendu compte qu’elle avait oublié de prendre son tire-lait. En conséquence, à partir du premier jour, elle avait de vives douleurs à la poitrine. Pour soulager sa douleur, elle a trouvé comme solution, à la surprise des internautes, d’allaiter son époux.

Un couple avait eu recours à l’allaitement

Notons que si Janelle a allaité son mari pour soulager sa souffrance, ce n’est pas la première fois que cela arrive dans un couple. En 2021, un couple avait fait parler de lui, quand la femme Lana Michaels, avait déclaré allaiter son partenaire, Shawn. Dans un documentaire diffusé sur la chaîne Britannique Channel 4, le couple avait expliqué avoir fait recours à l’allaitement en couple pour des motifs notamment d’ordre sexuel. À l’époque, Lana Michaels, qui s'était présenté comme une créatrice de vidéos pour adultes, avait confié avoir ressenti un manque suite au sevrage de ses enfants.

Dans une interview accordée au média britannique The Sun, la mère de famille avait déclaré que les sensations de l’allaitement lui manquaient. « J'ai allaité mes enfants, et l'allaitement et ses sensations me manquaient vraiment. Je ne veux pas avoir un autre bébé et mes enfants sont beaucoup trop âgés maintenant pour se nourrir au sein. Je voulais retrouver mon lait parce que je me suis toujours sentie plus sexy et féminine avec, et j'ai pensé que le fait que Shawn tète pourrait aider » avait-elle déclaré. Ainsi, elle a pris des compléments alimentaires pour lancer, une fois de plus, le processus de lactation. Son partenaire s’est réjoui de l’expérience qu’il avait qualifiée de « relaxant(e) ».