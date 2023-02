Dans un contexte où la tension entre la Chine et les États-Unis continue de monter, un rapport américain annuel analysant la puissance militaire de Pékin a énuméré les armes qui pourraient poser un problème en cas de guerre entre les deux pays. Le Pentagone américain a notamment fait cas sur cette liste du missile Ju-Lang-3 qui serait à même de frapper aisément Los Angeles et même la côte Est des États-Unis. À en croire les caractéristiques qui ont été fournies sur cette arme, elle a une portée de 10.000 kilomètres.

En plus de ce missile de Ju-Lang-3, le Pentagone américain a fait référence dans son rapport à une technologie furtive qui serait en cours de développement en Chine pour les lanceurs de missiles hypersoniques. Cette technologie aurait non seulement le mérite d’échapper à la détection des satellites américains, mais également aux radars et drones espions. Le lanceur serait à même de lancer des missiles Dongfenf17. Il y a par ailleurs plusieurs autres armes qui sont développées par la Chine et dont le recours pourrait créer assez de dommages aux États-Unis en cas de guerre entre les deux pays, selon ce rapport.

Période tendue entre la Chine et les États-Unis

Les armes nucléaires ont également été évoquées dans le rapport américain annuel analysant la puissance militaire de Pékin. Rappelons que ce rapport des autorités américaines intervient dans un contexte où plusieurs situations opposent les deux pays. La tension est récemment montée suite à l’apparition d’un ballon chinois dans le ciel américain. Les autorités américaines ont annoncé avoir abattu le ballon dans le souci de se protéger contre la surveillance des « informations sensibles ».