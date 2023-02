Des faisceaux lumineux sont apparus dans le ciel hawaïen, plusieurs semaines plus tôt. L’information avait été donnée, sur le réseau social Twitter, par les scientifiques de l’Observatoire astronomique national du Japon (NAOJ). Ainsi, ils avaient indiqué que la caméra-étoile Subaru-Asahi de l’agence spatiale avait « capturé des lumières laser vertes dans le ciel nuageux au-dessus de Mauna kea » le 28 janvier. D’après la NAOJ : « On pense que les lumières proviennent d'un satellite altimètre de télédétection ICESAT-2/43613 », un engin de l’agence spatiale américaine, la NASA.

Le « candidat le plus probable » était le satellite chinois

L’agence japonaise est cependant revenue sur ses conclusions, le 06 février dernier, en faisant savoir que les faisceaux pourraient provenir d’un satellite chinois. La NOAJ a ainsi publié une correction sur sa précédente vidéo, faisant comprendre que le « candidat (l'origine des faisceaux) le plus probable » était le satellite chinois Daqi-1/AEMS. Ceci intervient après que l’équipe ICESat-2 ait procédé à une simulation des trajectoires de satellites. « Nous sommes désolés de notre confusion liée à cet événement et de son impact potentiel sur l'équipe ICESat-2 » a ajouté la NOAJ.

Notons que l’apparition des faisceaux lumineux dans le ciel hawaïen intervient après que Pékin ait confirmé que le ballon au-dessus de l’Amérique latine est chinois. Les autorités chinoises avaient mis l’accent sur le fait que le ballon est « de nature civile », tout en soulignant qu’il n’a pas été utilisé pour « surveiller » qui que ce soit. D’après Nao Ming, une porte-parole de la diplomatie chinoise, le ballon est utilisé pour des « essais en vol ». « Sous l'effet du climat et en raison de ses limitations en termes de manœuvrabilité, ce ballon a sérieusement dévié de sa trajectoire prévue et s'est égaré dans le ciel au-dessus de l'Amérique latine et des Caraïbes » avait ajouté la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.