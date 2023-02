Le chanteur américain Ne-Yo fait parler dans la presse depuis quelques heures. Quelques mois après que la presse a annoncé que sa femme Crystal Renay avait demandé le divorce, le média people américain TMZ a annoncé depuis quelques heures que la procédure de divorce est désormais finalisée. Le média américain qui donne très souvent des informations croustillantes sur les stars en premier lieu a donné quelques petits détails sur l'issue de la procédure.

Ne-Yo et son désormais ex-femme Crystal Renay sont officiellement divorcé. L'information a été annoncée par le média américain TMZ qui a publié sur son site que le divorce a été finalisé. Selon le média américain, Ne-Yo va garder 3 de leurs 4 maisons et une Bentley … Mais en échange de cela, le chanteur, producteur de musique, acteur, danseur et parolier américain de R'n'B et de pop est contraint de débourser beaucoup d'argent pour équilibrer les choses. Le média a également révélé ce qui revient à son ex-femme.

Toujours selon le média américain qui cite les documents juridiques, Ne-Yo va devoir verser à Crystal Renay, son ex-femme, une somme forfaitaire de 1,6 million de dollars pour équilibrer le partage de leurs biens immobiliers. Elle gardera la seule maison qui a été arrachée au célèbre chanteur et interprète de « So Sick » et « Miss Independent ». Elle est située en Géorgie. de plus, elle recevra 20 000 $ en frais de déménagement. Pour rappel, Ne-Yo a été nominé pour neuf Grammy Awards et a reçu trois nominations aux American Music Awards. En plus de sa carrière musicale, Ne-Yo est également acteur, et a joué dans des films tels que «Save the Last Dance 2» et «Stomp the Yard».