Le monde de la finance américaine pleure une de ses grandes figures. Il s’agit du milliardaire Thomas Lee, pionnier des rachats par emprunt et du capital-investissement. Selon un communiqué publié par sa famille, l’homme est décédé à l’âge de 78 ans, sans donner davantage de détails. L’information a été relayée par le média américain New York Post, qui, citant des sources policières, a indiqué que son corps a été retrouvé sans vie dans son bureau de la Cinquième Avenue à Manhattan. Les sources ont évoqué une blessure par balle que le milliardaire s’était lui-même fait. D’après le quotidien américain, c’était dans la matinée d’hier jeudi 23 février 2023, que le corps avait été découvert.

Le médecin légiste déterminera les circonstances du décès

Selon l’agence de presse britannique Reuters, la police de New York a fait savoir que le personnel des services médicaux d’urgence répondait à un appel d’urgence au niveau de la Cinquième Avenue. C’est à peu près à ce moment que Thomas Lee avait été « déclaré mort sur les lieux ». Aucun autre détail n’a été donné par les forces de l’ordre qui ont indiqué que les circonstances et les causes du décès seront déterminées par le médecin légiste de la ville. Notons que le défunt a réalisé d’importants investissements, durant plus de 45 ans. Dans ce cadre, il a investi plus de 15 milliards de dollars dans plusieurs centaines de transactions.

Pour rappel, l’annonce de la mort de Thomas Lee intervient plus d’un mois après le suicide de Gigi Jordan, une dirigeante pharmaceutique millionnaire âgée de 62 ans. Elle avait été reconnue coupable d'homicide involontaire dans le dossier relatif à la mort en 2010 de son fils autiste de 8 ans. La Cour suprême des États-Unis venait d'annuler la décision qui lui avait permis de rester en liberté sous caution et elle devait regagner la prison, lorsque son corps sans vie a été retrouvé dans son domicile à Brooklyn. « La nouvelle est arrivée quelques heures seulement après que la juge de la Cour suprême des États-Unis, Sonia Sotomayor, ait émis une ordonnance qui devait renvoyer Jordan en prison. Le corps de Jordan a été découvert vers 00h30 vendredi dans son appartement à Stuyvesant Heights, Brooklyn » avait indiqué la presse.