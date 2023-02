Le 1er février 2023, le Rock & Roll Hall of Fame a annoncé ses nominés pour cette année et l'artiste hip-hop Missy Elliott a fait une entrée fracassante en tant que première femme du genre à remporter cet honneur prestigieux. Missy Elliott, âgée de 51 ans et connue pour son hit "Get Ur Freak On", a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance inouïe. "J'ai tellement pleuré. Je suis tellement RECONNAISSANTE pour cette nomination aux côtés de 14 autres incroyables artistes. [...] A vous tous, et mes fans qui sont avec moi depuis le début, je vous remercie aussi de m'avoir aidé à en arriver là. VOUS GEREZ"", a-t-elle déclaré dans un communiqué de presse. Elle a également souligné l'importance de sa nomination en tant que première artiste hip-hop féminine à être jamais nommée au Rock & Roll Hall of Fame.

En plus de Missy Elliott, d'autres artistes prestigieux ont été nommés pour cet honneur, tels que le groupe de hip hop A Tribe Called Quest, Kate Bush, Sheryl Crow, Cyndi Lauper et George Michael. La cérémonie d'intronisation aura lieu cet automne, avec la date, le lieu et d'autres informations à venir.

La nomination de Missy Elliott au Rock & Roll Hall of Fame marque un moment historique pour l'industrie musicale et ouvre la voie à d'autres artistes féminines du genre hip-hop. Nous attendons avec impatience de voir qui sera intronisé lors des prochaines cérémonies.