En raison d'un comportement non approprié d'une passagère, le vol AA3444 reliant Jacksonville à Washington a dû procéder à un atterrissage d'urgence sur le tarmac de l'aéroport de Raleigh-Durham, dans l’État de Caroline du Nord. Les faits se sont déroulés dans l'après midi de ce mercredi 22 février. D'après les autorités en charge de l'activité du secteur aérien américain, la passagère a eu un "comportement indiscipliné" aux abords du cockpit parce qu'elle était mécontente de n'avoir pas reçu de boisson durant le vol.

Face à cette situation, le commandant de bord s'est vu obligé de signaler une menace de sécurité niveau 4 aux contrôleurs aériens afin de dérouter l'avion. Selon la règlementation de la navigation aérienne en vigueur aux États-Unis, une menace de niveau 4 représente une situation dans laquelle il y a tentative ou une brèche réelle du cockpit. La menace de niveau 4 est considérée comme la situation de sécurité-sûreté la plus grave, entraînant généralement un atterrissage d'urgence. Selon les divers témoignages des autres occupants de l'avion, la passagère s'est mise dans tous ses états à cause du fait qu'elle n'a pas reçu de cocktail pendant le vol d'une heure et demie.

Le personnel naviguant de manière professionnel a suivi toutes les procédures pour gérer ce genre de cas. Tout a été mis en œuvre pour que la femme n'ait pas accès au poste de pilotage. La FAA (Federal Aviation Administration) a mis en place des règles strictes pour protéger l'accès au cockpit qui est le centre névralgique de l'avion. Pour le moment, aucune information n'a fuité sur le sort réservé à la passagère suite à cet atterrissage d'urgence.