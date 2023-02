Le rodéo fait partie de la culture des États-Unis. C'est même un mode de vie dans certaines régions des USA. Sa pratique requiert une bonne initiation avec une répétition des entraînements. Malheureusement, des accidents graves peuvent survenir au cours de sa pratique, comme ce fut le cas ce samedi 28 janvier en Caroline du Nord. Denim Bradshaw, un adolescent de 14 ans qui effectué son baptême du feu dans l'univers du rodéo, est tombé de son taureau et a trouvé la mort.

Selon des sources familiales, le jeune garçon était un véritable passionné de rodéo. Il a commencé tout récemment sa pratique et le 28 janvier devait faire date pour lui. Malheureusement, le rodéo organisé par la société Rafter K Rodeo Company, LLC allait être le premier et le dernier du jeune Denim Bradshaw. D'après les médias locaux, les circonstances exactes de ce drame n'ont pas encore été élucidées. Des sources affirment que le jeune garçon a ressenti des douleurs au niveau de la poitrine avant de tomber de sa monture.

Après le drame, la communauté du rodéo a mis en place une cagnotte en ligne afin d'assister la famille Bradshaw pour les obsèques. "Il s'agit d'un événement tragique et les mots ne peuvent décrire la douleur ressentie par cette perte. Nous demandons à chacun de se rassembler et de prier pour sa famille" peut-on lire dans un communiqué de Rafter K Rodeo Company, LLC. Un jeune rodéoman s'en est donc allé de façon très brusque laissant dans le désarroi une famille et une communauté.

