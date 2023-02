La visite manquée des nouveaux députés du parti politique de l'opposition ''Les Démocrates" au candidat recalée de la presidentielle de 2021 Joël Aïvo continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Le porte-parole du gouvernement a réagi par rapport à cette situation ce vendredi 10 février 2023. Pour Wilfried Léandre Houngbédji, les débats autour de ce sujet n'ont aucune raison d'être.

Les députés du parti '' Les Démocrates'' n'ont pas réussi à rencontrer le professeur Joël Aïvo incarcéré après sa condamnation. Les autorités de la prison civile de Cotonou ont évoqué les restrictions liées aux mesures anti-covid comme motif à ces nouveaux parlementaires. Aux dires des autorités de la prison civile de Cotonou, ces députés de l'opposition devraient au préalable avoir la permission du procureur spécial de la Criet. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, porte-parole du gouvernement, la réaction de l’ABP se fonde sur le respect de la loi. ‹‹ La réaction de l’agence fonde sur la loi et la loi c’est la seule vérité qui oblige tout le monde à se ranger. Que l’on considère qu’on ait raison ou tort, quand on a lu la loi et en l’espèce que dit la loi ? Est-ce que ce que la loi a prescrit a été observé par ceux qui entendaient faire une certaine démarche ? A mon avis non pour avoir lu comme vous la réaction de l’Agence Pénitentiaire du Bénin. A partir de cet instant, je crois qu’il n’y a pas de débat qui vaille ››, a-t-il déclaré.

Wilfried Léandre Houngbédji soutient que la loi doit être appliquée à toute personne sans distinction aucune. ‹‹ Si on est bien d’accord que nous sommes en démocratie et que la démocratie c’est la dictature des lois, on s’organise pour se conformer aux prescriptions de la loi. D’autant plus que parfois, même à tort, certains font grief au gouvernement de méconnaître telle ou telle loi, en évoquant le fait que nous sommes en démocratie. Mais la démocratie doit être la même pour tous. Il n’y a pas une démocratie pour l’exécutif, il n’y a pas une démocratie pour les partis, une démocratie pour l’opposition. La démocratie, elle est la même pour le Bénin. Les lois sont des lois nationales qui s’appliquent à tous ››. Il ajoute qu'il n’y a pas de polémique qui vaille relativement à cette situation de visite manquée. ‹‹ Seuls ceux qui veulent entretenir la polémique pour avoir toujours un sujet auquel s’accrocher comme une bouée de sauvetage, ont intérêt à le faire. Pour notre part, il n’y a pas d’information là, il faut construire le Bénin, c’est à ça qu’on s’emploie ››, a-t-il conclu.