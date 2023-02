Une nouvelle fonctionnalité est en cours de développement sur l’application de messagerie Whatsapp. Selon Wabetainfo, les développeurs sont à pied d’œuvre pour intégrer une possibilité de transcrire les notes vocales. Il s’agit d’un projet qui avait été suspendu à un moment donné pour des raisons inconnues. Cette fonctionnalité serait tout de même utile pour en cas de notes vocales trop longues. Pour l’heure, la fonctionnalité est toujours en cours de développement. Il n’est donc pour le moment pas possible d’y accéder. Au cours de ces derniers mois, l’application de messagerie WhatsApp a apporté un nombre non négligeable de nouveautés.

Plusieurs innovations...

Par exemple, en plus de la possibilité de s’envoyer désormais des messages, par la fonction « Message Yourself », il est possible aux utilisateurs de ne rendre visible qu’une seule fois un message texte envoyé à un contact. En d’autres termes, ce message texte sera visible qu’une seule tant par l’expéditeur que par le destinataire. La nouvelle fonctionnalité est intégrée dans la dernière version bêta en date de l’app Android, la version 2.22.25.20. Comme autre innovation apportée aux services de WhatsApp, l’application propose de nouvelles manières de bloquer un contact. Il suffira bientôt de faire un appui long sur une conversation pour bloquer simplement la personne qui agace. Il y aura également une autre option, toujours pour bloquer quelqu’un. Un bouton « bloquer » viendra s’ajouter aux autres options pour permettre de bloquer directement dès réception d’une notification.