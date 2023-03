La guerre qui a démarré en Ukraine il y a plus d'un an se poursuit. Dans la nuit de vendredi à samedi, seize drones russes ont attaqué le territoire ukrainien, selon l’état-major de l’armée de l’air cité par l’agence de presse Associated Press rapporte plusieurs médias internationaux ce samedi matin. Onze de ces drones ont été abattus dans les régions du Centre, de l’Ouest et de l’Est du pays. Les attaques ont été lancées depuis la côte orientale de la mer d’Azov et de la province russe de Briansk précise les mêmes sources.

Les attaques russes en Ukraine se multiplient alors que la guerre en Ukraine qui a démarré il y a plus d'un an se poursuit avec son lot de victimes. Dans la nuit d'hier à ce matin, seize drones russes ont attaqué l'Ukraine selon le point fait par des médias dans la matinée de ce samedi. Maksym Kozytsky, le gouverneur régional de Lviv, a précisé que trois drones sur les sur six drones lancés dans son secteur ont été abattus et trois avaient touché un district frontalier de la Pologne. Tous les drones visant la capitale Kiev ont été abattus, selon Serhi Popko, le chef de l’administration militaire de la ville.

Selon les autorités ukrainiennes, la Russie continue de concentrer ses efforts dans des offensives sur l’est industriel du pays. Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région de Donetsk, a affirmé qu’une personne était morte et trois autres blessées dans le bombardement de onze villes et villages vendredi. Cette nouvelle attaque survient dans un contexte de tensions entre l'Ukraine et la Russie et que de nombreux pays occidentaux ont promis de livrer des chasseurs à Kiev pour faire face aux forces russes.