Le 30 avril prochain, l’organisation non gouvernementale Be the best organise un marathon spécial pour les femmes de Cotonou. Une série de marches sur des kilomètres dont la sélection a commencé déjà. « Femmes, santé et développement », c’est le thème du marathon du 30 Avril 2023 prochain. C’est une série de marches sur 5km, 10km, 21km et 42 km où la gent féminine sera mise en compétition. L’objectif est d’encourager les femmes à avoir une activité physique régulière.

Par cette activité, l’Ong entend faire renaitre le bien-être et la bonne santé au sein de cette catégorie de la société. Cette compétition prend en compte tous les arrondissements de Cotonou. Les inscriptions ont commencé au niveau de la Place Lénine et prendront fin le 10 mars 2023 prochain. Aussi, il y aura de nombreux lots pour les gagnants de ce marathon dont le premier prix est de 1.000.000f CFA.

Loin du gain, l’Ong est dans la logique de former une société où les femmes mettront d’abord leur responsabilité au service de leur semblable et ne feront pas partie de la dernière classe. C’est donc le moment pour les amoureuses de la marche- course, de s’exprimer à travers ce creuset. Il faut aussi noter que la fin des sélections est prévue pour le 10 mars et permettra d’avoir la liste définitive des participantes du Marathon.