05 morts et un blessé, c'est le bilan d'un accident de circulation survenu dans la commune de Dassa-Zoumè. Ce drame s’est produit le dimanche 19 mars dernier à hauteur de Paouignan. Ce nouveau drame de circulation enregistré dans la commune de Dassa-Zoumé qui a emporté la vie de cinq personnes fait suite à un choc frontal entre un camion et un véhicule. En effet, le conducteur du camion voulait éviter un nid de poule lorsqu'il a heurté le véhicule. Suite à cette scène indésirable, le conducteur s'est immédiatement rendu au commissariat le plus proche où il est gardé à vue.

En 2023, ce drame de la route est le deuxième accident de circulation grave enregistré dans la commune de Dassa-Zoumé au Bénin. Le dimanche 29 janvier dernier, un accident de circulation lourd en perte en vies humaines a été enregistré dans la commune de Dassa-Zoumé. Plus de 20 personnes se sont éteintes et les dépouilles des défunts sont méconnaissables. Quelques personnes ont échappé à la mort, mais elles sont brûlées au troisième degré. Ces dernières ont été immédiatement prises en charge par le gouvernement. Quant aux défunts, le gouvernement est à pied d'oeuvre pour que les testes d'ADN soient réalisés afin de remettre chaque dépouilles à la famille éplorée. Cette mesure prise par le gouvernement a pour objectif de permettre aux familles de faire convenablement le deuil de leurs proches. Le directeur général de la compagne du bus accidenté est dans les mailles de la justice.