La chanteuse béninoise Angélique Kidjo a remporté le prix international Polar Music. Il s’agit en effet de l’un des plus importants prix du monde la musique. Celle qui a entamé sa carrière musicale depuis plus de trois décennies a déjà, à son actif, plusieurs distinctions. Aux États-Unis, elle a déjà gagné à cinq reprises Grammys. Ce sont, en effet, les plus grosses récompenses de la musique américaine. Le magazine américain Time l’avait surnommée «la diva africaine».

Dans un communiqué, le jury suédois du prix international Polar Music a rendu également hommage à la star béninoise. « Angélique Kidjo est une source d'inspiration. C'est l'une des meilleures interprètes-compositrices de la musique internationale », indique le communiqué. Rappelons que, cette distinction honorifique, la native de Ouidah l’a remportée au même titre que le fondateur britannique de la maison de disque Island Records Chris Blackwell et le compositeur estonien Arvo Pärt.

Le Britannique Chris Blackwell s’est démarquée par sa maison de disque Island Records dont la création remonte en 1959. Le prestige de cette maison est né suite à l’accueil des grands noms de la musique tels que Bob Marley, Cat Stevens, Roxy Music ou encore U2. Le troisième lauréat pour sa part est Arvo Pärt. Il est décrit par le jury comme étant le « le compositeur vivant le plus joué dans le monde ».