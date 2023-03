Les États-Unis ne sont pas impliqués dans une course aux armements avec qui que ce soit et développent des capacités hypersoniques pour endiguer leurs adversaires afin de maintenir leur position. C’est ce qu’a déclaré ce vendredi le directeur adjoint chargé du développement hypersonique au sein du bureau de recherche et de développement du Pentagone, Michael White.

"Nos adversaires développent des technologies qui créent un environnement concurrentiel sérieux et remettent en cause la domination des États-Unis dans l'arène de la confrontation dans l'espace, sur terre, dans l'air et dans l'eau", a-t-il noté. "Le principal défi du développement des capacités américaines en matière d’armes hypersoniques est de contenir les risques liés à ces systèmes."

"Il est important de noter que les États-Unis ne sont pas engagés dans une course aux armements. Cependant, les systèmes de frappe hypersoniques sont nécessaires pour maintenir l’endiguement", a rapporté Michael White. (Tass)