Un citoyen ukrainien et russe, détenu en Biélorussie, soupçonné d'avoir commis une tentative de sabotage d'un avion russe A-50 sur l'aérodrome de Matchoulichtchi, a déclaré lors de son interrogatoire qu'il travaillait pour le Service de sécurité ukrainien (SBU). L'enregistrement vidéo de l'interrogatoire a été diffusé mardi par la chaîne de télévision ONT. "Chvets Nikolaï Vladimirovitch, né en 1993, citoyen ukrainien. Je me suis rendu en Russie avec un passeport russe, de là je suis arrivé ici", a déclaré l’interpelé. M. Chvets a ajouté que le 26 février, alors qu'il tentait de commettre un sabotage contre un avion à l'aérodrome de Matchoulichtchi, il avait utilisé deux drones. "J'ai travaillé avec le SBU à Kiev", a-t-il ajouté.

Fin février, une attaque contre l’aérodrome militaire de Matchoulichtchi, suite à laquelle un avion russe A-50 aurait été fortement endommagé, a été rapportée. Cette information a été qualifiée de fausse en Biélorussie. Plus tard, des images d’un avion A-50 en état de fonctionnement roulant sur une piste de décollage et en vol ont été montrées par la télévision biélorusse. Il a également été affirmé que cet avion avait "accompagné" celui du président biélorusse lors du retour de ce dernier de Pékin.

Mardi, le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré qu'un agent des services spéciaux ukrainiens et plus de 20 de ses complices étaient détenus en Biélorussie, impliqués dans une tentative de sabotage d'un avion A-50. Selon M. Loukachenko, l'avion n'a subi aucun dommage important. La Biélorussie s'est tournée vers la Russie avec une demande d'envoyer l'avion pour maintenance et d'en envoyer un autre à la république, ce qui a été fait. (Tass)