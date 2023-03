La police républicaine a interpellé le 1er mars 2023 à Agoué dans la commune de Grand-Popo et plus précisément dans le département du Mono dix-sept ( 17 ) personnes dont quatre (04 ) femmes . L' information a été rendue publique ce lundi 06 mars 2023 sur la page Facebook de la police Républicaine. Selon les Forces de l'ordre, c'est suite à des informations persistantes faisant état de ce qu'un groupe d'individus installés dans une maison s'adonne à la cybercriminalité.

La descente des éléments du commissariat de l'arrondissement d'Agoué a permis à ces derniers d'arrêter dix -sept (17 ) présumés cybercriminels en pleine activité. Après leur arrestation, la perquisition effectuée par les policiers dans les chambres qu'ils occupaient leur a permis de saisir dix-huit ( 18 ) téléphones portables Android, un ( 01) ordinateur portatif contenant des informations compromettantes et sept ( 07) motocyclettes neuves.

Il faut signaler que, selon les sources bien introduites de ce commissariat, ces dix-sept (17) présumés cybercriminels seront présentés très bientôt au Procureur Spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet), Mario Mètonou pour répondre de leurs actes. Rappelons que lors de sa récente sortie médiatique, le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que "la traque lancée contre les cybercriminels ne sera pas une lutte éphémère " et que « le Gouvernement fait son travail, celui d’assurer la sécurité de tous les Béninois ».